Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 5см

Математика
Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 5см
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