От мотка провалки длиной 60 м отрезали по 2 раза по девять целых три четвёртой м зат??мтри раза по десять целых три пятых м сколько метров провалке осталось в мотке"

Математика

От мотка провалки длиной 60 м отрезали по 2 раза по девять целых три четвёртой м зат??мтри раза по десять целых три пятых м сколько метров провалке осталось в мотке"

Автор: Гость