От мотка провалки длиной 60 м отрезали по 2 раза по девять целых три четвёртой м зат??мтри раза по десять целых три пятых м сколько метров провалке осталось в мотке"
Математика
От мотка провалки длиной 60 м отрезали по 2 раза по девять целых три четвёртой м зат??мтри раза по десять целых три пятых м сколько метров провалке осталось в мотке"
Ответ(ы):
Гость:
2*9 34=782 3* 10 35= 10 1595 782+1595= 39010 + 10 31810 = 10 70810 60- 10 70810=-20810= - 20,8 -20 м 80 см
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