Поляризация политических сил к середине 1992 года. В чём суть поляризации политических сил?
История
Поляризация политических сил к середине 1992 года. В чём суть поляризации политических сил?
Ответ(ы):
Гость:
Поляризация политических сил- простыми словами,появление противника у определённой политической стороны. Суть в том,что у каждой политической стороны (партии) свои идеи, видения, мнения; они различаются так же, как и мнения людей. Соответственно, с появлением многопартийности в 1992 году, эти силы выдвинулись на выборы (как и сейчас), то есть у народа появился выбор, что и требовалось в те времена-демократия. Надеюсь понятно объяснила)
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