Найдите первый член геометрической прогресии(bn) если b3=4 иb6=8
Алгебра
Найдите первый член геометрической прогресии(bn) если b3=4 иb6=8
Ответ(ы):
Гость:
Чтоооллллллооо......
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