Найдите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы в которой выс??та равна стороне основания составляет 2 см
Геометрия
Найдите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы в которой выс??та равна стороне основания составляет 2 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2*2)*3=12 и вот ответ
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