Найдите площадь прямоугольника, одна сторона которого равна 17 см, а вторая сторон?? в 2 раза больше первой
Математика
Найдите площадь прямоугольника, одна сторона которого равна 17 см, а вторая сторон?? в 2 раза больше первой
Ответ(ы):
Гость:
Если одна сторона равна 17 , а вторая в 2 раза больше , то это сторона равна 17 * 2 = 34 Площадь прямоугольника находится по формуле : а * b ( длина на ширину ) тогда получаем . что S= 17 * 34 = 578 см² Ответ : 578 см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пож очень прошу!!! Решить уравнение и задачу. 1) х²+8x+15=0 2) 5х²-8x+3=0 3) х²-2x-2=0 Задача: Одна сторона прямоугольника на ...
Физика
Период колебаний пружинного маятника 0,25 с. Чему равна жесткость пружины, если мас??а груза 200 г? Помогите!!!!!!!!
Алгебра
Помогите решить 4,5,6 задания. Можно объяснить, а то только первые 3 решила, а дальше ??е совсем понимаю. 20 баллов. Ребята пожалуйста помогите м...