Найдите площадь прямоугольника, одна сторона которого равна 17 см, а вторая сторон?? в 2 раза больше первой

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Если одна сторона равна 17 , а вторая в 2 раза больше , то это сторона равна 17 * 2 = 34 Площадь прямоугольника находится по формуле : а * b ( длина на ширину ) тогда получаем . что S= 17 * 34 = 578 см² Ответ : 578 см²