Закончите уравнения:MgO+H2SO4,KOH+HCI,NaOH+CO2

Химия
Закончите уравнения:MgO+H2SO4,KOH+HCI,NaOH+CO2
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