Найдите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и BC, если AD=12см, BC=6см, CD=5см, AC=13см?

Математика

Найдите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и BC, если AD=12см, BC=6см, CD=5см, AC=13см?

Автор: Гость