Найдите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и BC, если AD=12см, BC=6см, CD=5см, AC=13см?
Математика
Найдите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и BC, если AD=12см, BC=6см, CD=5см, AC=13см?
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