Найдите площадь заштрихованой фигуры. очень надо

Математика
Найдите площадь заштрихованой фигуры. очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По моему нужно сделать все углы умножить т.е. 3 *3=9 точно не помню
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