Найдите предложения с однородными членами предложения. А-поезд тащится через мар??овскую ночь. Б-Он хлоднокровно встречал каждую неудачу. В-Белый заяц таится под ёлкой диким глазом глядит на шоссе. Г- На лесных полянах робко по...

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Найдите предложения с однородными членами предложения. А-поезд тащится через мар??овскую ночь. Б-Он хлоднокровно встречал каждую неудачу. В-Белый заяц таится под ёлкой диким глазом глядит на шоссе. Г- На лесных полянах робко показались первые подснежники.

Автор: Гость