Найдите предложения с однородными членами предложения. А-поезд тащится через мар??овскую ночь. Б-Он хлоднокровно встречал каждую неудачу. В-Белый заяц таится под ёлкой диким глазом глядит на шоссе. Г- На лесных полянах робко по...
Русский язык
Найдите предложения с однородными членами предложения. А-поезд тащится через мар??овскую ночь. Б-Он хлоднокровно встречал каждую неудачу. В-Белый заяц таится под ёлкой диким глазом глядит на шоссе. Г- На лесных полянах робко показались первые подснежники.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: В Заяц таится, глядит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дано: вектор а = 10, вектор b=4 найдите сколярнле произведение векторов с=4а-b d=4a+b угол между векторами а и b = p/3
Русский язык
Составьте и запишите вопросительные предложения (о школе,товарищах,об учебных пр??дметах),употребляя в них вопросительные местоимения.