Я встал из своей постели,было уже утро...Я взглянул в окно и увидел как лежит белый ??архат на земле.Снег сверкает как алмаз.Вдруг проскочил беленький пушистый зверёк.Яркое солнце ослепляет глаза...Мне не терпилось выйти на ули...

Литература

Я встал из своей постели,было уже утро...Я взглянул в окно и увидел как лежит белый ??архат на земле.Снег сверкает как алмаз.Вдруг проскочил беленький пушистый зверёк.Яркое солнце ослепляет глаза...Мне не терпилось выйти на улицу и позвать своих друзей...

Автор: Гость