Дано: вектор а = 10, вектор b=4 найдите сколярнле произведение векторов с=4а-b d=4a+b угол между векторами а и b = p/3

Математика
Дано: вектор а = 10, вектор b=4 найдите сколярнле произведение векторов с=4а-b d=4a+b угол между векторами а и b = p/3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1041  к главе «Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. §3 Скалярное произведение векторов».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте и запишите вопросительные предложения (о школе,товарищах,об учебных пр??дметах),употребляя в них вопросительные местоимения.
Ответить
Математика
Запиши выбрав нужный предлог (о,об Марине упр.38
Ответить
Литература
Я встал из своей постели,было уже утро...Я взглянул в окно и увидел как лежит белый ??архат на земле.Снег сверкает как алмаз.Вдруг проскочил белень...
Ответить
Биология
Что такое тычинка пестика
Ответить
Химия
Наибольшая способность принимать электроны у кремния хлора фосфора брома
Ответить