Дано: вектор а = 10, вектор b=4 найдите сколярнле произведение векторов с=4а-b d=4a+b угол между векторами а и b = p/3

Математика

Дано: вектор а = 10, вектор b=4 найдите сколярнле произведение векторов с=4а-b d=4a+b угол между векторами а и b = p/3

Автор: Гость