Найдите производные функций: а) y=x sin x б)y=sin x*tgx
Математика
Найдите производные функций: а) y=x sin x б)y=sin x*tgx
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