найдите ширину прямоугольника если оно в 2 раза меньше его длины а длина этого пр??моугольника равна периметр равностороннего треугольника со стороной 4 сантиметра
Математика
найдите ширину прямоугольника если оно в 2 раза меньше его длины а длина этого пр??моугольника равна периметр равностороннего треугольника со стороной 4 сантиметра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=4×3=12 значит а=12см b=12:2=6см
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