найдите ширину прямоугольника если оно в 2 раза меньше его длины а длина этого пр??моугольника равна периметр равностороннего треугольника со стороной 4 сантиметра

Математика

найдите ширину прямоугольника если оно в 2 раза меньше его длины а длина этого пр??моугольника равна периметр равностороннего треугольника со стороной 4 сантиметра

Автор: Гость