Найдите силу давления керосина на дно , если он находится полом кубе с ребром 20см. ??лотность керосина 800кг/м^2

Физика

Найдите силу давления керосина на дно , если он находится полом кубе с ребром 20см. ??лотность керосина 800кг/м^2

Автор: Гость