Найдите силу давления керосина на дно , если он находится полом кубе с ребром 20см. ??лотность керосина 800кг/м^2
Физика
Найдите силу давления керосина на дно , если он находится полом кубе с ребром 20см. ??лотность керосина 800кг/м^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано р=800 кг/м³ a*b*c=0.2*0.2*0.2 м F-? F=PS S=b*c P=gph=pga F=pga*b*c F=800*10*0.008=64 H
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