Найдите стороны прямоугольника если 1 сторона на 14 см больше другой , диагональ пр??моугольника 26 см

Алгебра

Найдите стороны прямоугольника если 1 сторона на 14 см больше другой , диагональ пр??моугольника 26 см

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