Найдите стороны прямоугольника если 1 сторона на 14 см больше другой , диагональ пр??моугольника 26 см
Алгебра
Найдите стороны прямоугольника если 1 сторона на 14 см больше другой , диагональ пр??моугольника 26 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+14, a (a+14)ˇ2 +aˇ2 = 26ˇ2 aˇ2 +28a +196 +aˇ2 = 26ˇ2 2aˇ2 +28a +196 -676=0 aˇ2 + 14a + 98-338=0 aˇ2 +14a -240=0,D = 14ˇ2 +4.240=196+960=1156, VD = 34 a1 = (-14+34)/2=10 a2=-48/2 nevozmožno dlja našel zadači Ctorony : 24 i 10.
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