Найдите сумму чётных чисел от 30 до 98. Напишите подробно! Заранее спасибо!

Алгебра
Найдите сумму чётных чисел от 30 до 98. Напишите подробно! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a n) - арифметическая прогрессия (Пояснение: а с индексом n)a1= 30, a2= 32 , d = a2 - a1  d=32-30=2Запишем формулу суммы арифметической прогрессии:S = 2a1 + d (n-1) / 2  * n (Пояснение: на n умножается дробь)a n= a1 + d(n-1)98 = 30 + 2 (n - 1)98 = 30 + 2n - 270 = 2nn=35S=(2·30 + 2 (35 - 1)) /2 · 35 = (60+68) / 2  ·35 = 64 · 35= 2240

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