Найдите сумму модулей чисел -12, 17 и -13

Математика
Найдите сумму модулей чисел -12, 17 и -13
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль числа -12 это 12. модуль -13 это 13. модуль числа 17 это 17. 12+13+17=42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Рассчитать количество теплоты, необходимое для превращения 20 г льда при температ??ре минус 10 градусов цельсия в пар при температуре 100 градусов
Ответить
Русский язык
Срочно! Прям совсем срочно! 6 вопросов по теории "Лексика"
Ответить
Алгебра
Четвёртый, пожалуйста
Ответить
Математика
У герды на окне горшке росла роза высотой7см Каждый день роза вырастала на 1см.Какой высоты стала роза через неделю? как написать условие задачи?
Ответить
Биология
Сделать вывод об особенностях строения водорослей и значение в природе
Ответить