Найдите сумму модулей чисел -12, 17 и -13
Математика
Найдите сумму модулей чисел -12, 17 и -13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль числа -12 это 12. модуль -13 это 13. модуль числа 17 это 17. 12+13+17=42
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