Найдите сумму целых чисел от -24 до 27 включительно

Математика
Найдите сумму целых чисел от -24 до 27 включительно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В этой сумме  для чисел от -24 до 0 есть противоположные, которые при сложении дадут 0. Без пар останутся числа 25, 26, 27. Их сумма равна 78. Это ответ.
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