Найдите три числа,если значение их суммы равно 313 и первое число в 5 раз меньше второго , а третье число на 58,2 больше первого числа.
Математика
Найдите три числа,если значение их суммы равно 313 и первое число в 5 раз меньше второго , а третье число на 58,2 больше первого числа.
Ответ(ы):
Гость:
Надо составить уравнение: х+5х+х+58.2=313 7х=313-58.2 7х=254.8 х=36.4 -1е число 36.4*5=182 -2е число 36.4+58.2=94.6 -3е число Ответ:36.4;182;94.6.
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