Найдите три числа,если значение их суммы равно 313 и первое число в 5 раз меньше второго , а третье число на 58,2 больше первого числа.

Математика

Найдите три числа,если значение их суммы равно 313 и первое число в 5 раз меньше второго , а третье число на 58,2 больше первого числа.

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