Какие числа можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство : 1) 9,*5 lt; 9,12; 2) 12,58 gt; 11,*4; 3) 0,0*3 gt; 0,064
Математика
Какие числа можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство : 1) 9,*5 lt; 9,12; 2) 12,58 gt; 11,*4; 3) 0,0*3 gt; 0,064
Ответ(ы):
Гость:
1) 9, 05 < 9,12; 2) 12,58 > 11,54 , 3) 0, 073 > 0, 064
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