Отличие номинальных показателей от реальных.

Экономика
Отличие номинальных показателей от реальных.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Номинальные показатели в  отличие от реальных   показателей, учитывают инфляцию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
6) уровняйте следующие реакции, расставив коэфициенты, и укажите их тип: 7) Вместо ??опросительного знака напишите формулу соответсвующего вещест...
Ответить
Геометрия
Расстояние от центра О окружности до хорды CD равно 9 см. Угол OCD равен 45 градусов. Точка К принадлежит хорде CD, причём СК = 3KD. Найдите длину ...
Ответить
Информатика
Помогите по информатике,нужно на паскале! Написать программу проверки знания ос??ования Петербурга.В случае неверного ответа пользователя,програм...
Ответить
Математика
Используя признаки делимости суммы и разности Определите делится 27 + 15 на 3 и 55 мин??с 20 на 5
Ответить
Математика
Помогите решить: (12,2а-8,6а)+(9,15-7,035)
Ответить