Отличие номинальных показателей от реальных.
Экономика
Отличие номинальных показателей от реальных.
Ответ(ы):
Гость:
Номинальные показатели в отличие от реальных показателей, учитывают инфляцию.
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