Помогите по информатике,нужно на паскале! Написать программу проверки знания ос??ования Петербурга.В случае неверного ответа пользователя,программа должна выводить правильный ответ.
Информатика
Помогите по информатике,нужно на паскале! Написать программу проверки знания ос??ования Петербурга.В случае неверного ответа пользователя,программа должна выводить правильный ответ.
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