Помогите решить: (12,2а-8,6а)+(9,15-7,035)
Математика
Помогите решить: (12,2а-8,6а)+(9,15-7,035)
Ответ(ы):
Гость:
(12,2а-8,6а)+(9,15-7,035)=3,6а+2,115
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Автомобиль выехал из пункта А. Он проехал 2ч со скоростью 75км/ч. До пункта Б ему ост??лось проехать 220км. Найди расстояние от А до Б
Окружающий мир
Русский язык
Вставь большую букву в фамилии девочек.Пронумеруй фамилии в алфавитном порядке? ___ _______оболева,_______ _____ьвова,_____ _____уницына,____ ____е...
Математика