Расстояние от центра О окружности до хорды CD равно 9 см. Угол OCD равен 45 градусов. Точка К принадлежит хорде CD, причём СК = 3KD. Найдите длину отрезка СК
Геометрия
Расстояние от центра О окружности до хорды CD равно 9 см. Угол OCD равен 45 градусов. Точка К принадлежит хорде CD, причём СК = 3KD. Найдите длину отрезка СК
Ответ(ы):
Гость:
Рассмотрим ΔDOC: ОM⊥DC⇒CМ=МC(по св-ву хорды). Рассмотрим ΔМОС: ∠С=45°,∠ОМС=90°⇒∠МСО=45°⇒ΔМОС - равнобедр.(по признаку)⇒ОМ=МС=9(по опр. равноб.Δ) То есть DC=DM+МС, DC=9+9=18 Весь отрезок DC условно поделен на 4 равные части, равные СК. Найдем СК= DC÷4, CK=18÷4=4.5 Ответ: 4.5
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