Расстояние от центра О окружности до хорды CD равно 9 см. Угол OCD равен 45 градусов. Точка К принадлежит хорде CD, причём СК = 3KD. Найдите длину отрезка СК

Геометрия

Расстояние от центра О окружности до хорды CD равно 9 см. Угол OCD равен 45 градусов. Точка К принадлежит хорде CD, причём СК = 3KD. Найдите длину отрезка СК

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