Расстояние от центра О окружности до хорды CD равно 9 см. Угол OCD равен 45 градусов. Точка К принадлежит хорде CD, причём СК = 3KD. Найдите длину отрезка СК

Геометрия
Расстояние от центра О окружности до хорды CD равно 9 см. Угол OCD равен 45 градусов. Точка К принадлежит хорде CD, причём СК = 3KD. Найдите длину отрезка СК
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рассмотрим ΔDOC: ОM⊥DC⇒CМ=МC(по св-ву хорды). Рассмотрим ΔМОС: ∠С=45°,∠ОМС=90°⇒∠МСО=45°⇒ΔМОС - равнобедр.(по признаку)⇒ОМ=МС=9(по опр. равноб.Δ) То есть DC=DM+МС, DC=9+9=18 Весь отрезок DC условно поделен на 4 равные части, равные СК. Найдем СК= DC÷4, CK=18÷4=4.5 Ответ: 4.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите по информатике,нужно на паскале! Написать программу проверки знания ос??ования Петербурга.В случае неверного ответа пользователя,програм...
Ответить
Математика
Используя признаки делимости суммы и разности Определите делится 27 + 15 на 3 и 55 мин??с 20 на 5
Ответить
Математика
Помогите решить: (12,2а-8,6а)+(9,15-7,035)
Ответить
Математика
Упростите 1 5/15, 5 15/18
Ответить
Математика
Автомобиль выехал из пункта А. Он проехал 2ч со скоростью 75км/ч. До пункта Б ему ост??лось проехать 220км. Найди расстояние от А до Б
Ответить