6) уровняйте следующие реакции, расставив коэфициенты, и укажите их тип: 7) Вместо ??опросительного знака напишите формулу соответсвующего вещества в нижепривиденных реакциях. уровняйте реакции, расставив коэфициенты, и опреде...

Химия

6) уровняйте следующие реакции, расставив коэфициенты, и укажите их тип: 7) Вместо ??опросительного знака напишите формулу соответсвующего вещества в нижепривиденных реакциях. уровняйте реакции, расставив коэфициенты, и определите их тип:

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