6) уровняйте следующие реакции, расставив коэфициенты, и укажите их тип: 7) Вместо ??опросительного знака напишите формулу соответсвующего вещества в нижепривиденных реакциях. уровняйте реакции, расставив коэфициенты, и опреде...
Химия
6) уровняйте следующие реакции, расставив коэфициенты, и укажите их тип: 7) Вместо ??опросительного знака напишите формулу соответсвующего вещества в нижепривиденных реакциях. уровняйте реакции, расставив коэфициенты, и определите их тип:
Ответ(ы):
Гость:
6. 1)соедин.-С+Н2=СН2 2)разлож.-2HqO=2Hq+O2 3)замещ.FeO+H2=Fe+H2O 4)обмен-2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O 7. 1)2Мq+O2=2MqO-соедин. 2)Fe(OH)3=Fe2O3+H2O-замещ. 3)не разборчиво 4)ZnO+НCl=ZnCl2+H2O-обмен
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