Рассмотрите внимательно ветки каштана или тополя. Обратите внимание на расположение почек на ветках. Внимательно рассмотрите почки, осторожно потрогайте их. Что для них характерно?
Биология
Рассмотрите внимательно ветки каштана или тополя. Обратите внимание на расположение почек на ветках. Внимательно рассмотрите почки, осторожно потрогайте их. Что для них характерно?
Ответ(ы):
Гость:
У каштана почки располагаются на стебле последовательно, так же как и у тополя, на ощупь они гладкие и плотные, характерно наличие двух типов почек вегетативных, из них потом выходят листья, и генеративных дают начало цветкам растения.
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