10 придложений с причастным оборотом про лето сочинение

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10 придложений с причастным оборотом про лето сочинение
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Гость:
Я купалась в речке , и мячик, летящий сверху ,упал мне на голову
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