Найдите углы при основании МП равнобедренного треугольника МОП если МК его биссе??триса и угол ОКМ равен 96 градусов

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Найдите углы при основании МП равнобедренного треугольника МОП если МК его биссе??триса и угол ОКМ равен 96 градусов

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