Найдите углы при основании МП равнобедренного треугольника МОП если МК его биссе??триса и угол ОКМ равен 96 градусов

Алгебра
Найдите углы при основании МП равнобедренного треугольника МОП если МК его биссе??триса и угол ОКМ равен 96 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     O /\        Дано: тр.OMP, OM=OP,   уголOMK=уголKMP, уголOKM=96        /    \      Найти углы М,P,O тр-каOMP      /      ,\K   Решение: уголMKP =180 -96= 84     / .   '    \           УголP=уголOMP =2*уголKMP ,  M''''''''''''''''''P       так как тр. OMP -равнобедренный и MK-биссектриса УголP+уголKMP=3*уголKMP = 180 -84 =96 Угол KMP=96:3 = 32 В тр.MOP : уголP =уголM=2*32 =64                     угол O = 180 -2*64 = 52 Ответ: 52* ;  52* ; 64*
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