693:3 с остатком помогите плиииииз

Математика
693:3 с остатком помогите плиииииз
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Гость:
Тут без остатка 231 ...................
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