Найдите устно 20% от 24,5

Математика
Найдите устно 20% от 24,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20% это 1/5 от числа. Значит надо 24,5:5=4,9 Ответ: 4,9.
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