Вставьте подходящие по смыслу глаголы,обозначающие трудовые действия. Весенние работы. В полях пашут,...... .Вначале...... картофель,потом...... морковь,репу. Пастухи...... в луга стада коров и овец. На пасеках...... ульи. Са...

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Вставьте подходящие по смыслу глаголы,обозначающие трудовые действия. Весенние работы. В полях пашут,...... .Вначале...... картофель,потом...... морковь,репу. Пастухи...... в луга стада коров и овец. На пасеках...... ульи. Садоводы...... ветви и...... стволы деревьев. Слова для справок: сеять,выставлять,сажать,подрезать,белить,выгонять.

Автор: Гость