Найдите в предложениях обстоятельства, требующие обособления, выделите их. Испра??ьте пунктуационные ошибки, если они есть. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая как турникет, стал пересчитывать вагоны....

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Найдите в предложениях обстоятельства, требующие обособления, выделите их. Испра??ьте пунктуационные ошибки, если они есть. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая как турникет, стал пересчитывать вагоны. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея – гроссмейстера. И, машинально выдавая пропуска счастливым кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся. Лиза сперва удивилась, а потом посмотрев на своего бритоголового собеседника и на самом деле его пожалела.

Автор: Гость