Найдите в стихотворении "Бородино"фрагмент,начинающийся со слов "И вот нашли боль??ое поле" и заканчивающийся строкой"За родину свою!". В него входит 2 строфы. Прочитайте их вслух или про себя(проговаривая слова). На повтор как...
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Найдите в стихотворении "Бородино"фрагмент,начинающийся со слов "И вот нашли боль??ое поле" и заканчивающийся строкой"За родину свою!". В него входит 2 строфы. Прочитайте их вслух или про себя(проговаривая слова). На повтор какого гласного звука вы обратили внимание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И вот нашли большое поле: Есть разгУляться где на воле! Построили редУт. У наших ушки на макУшке! ЧУть Утро осветило пУшки И леса синие верхУшки — ФранцУзы тУт как тУт. Забил заряд я в пУшкУ тУго И дУмал: угощУ я дрУга! Постой-ка, брат мУсью! Что тУт хитрить, пожалУй к бою; Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою За родинУ свою!
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