В какой климатический пояс вы бы хотели отправиться?

География
В какой климатический пояс вы бы хотели отправиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В умеренный пояс ну или субэкваториальный
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