разобрать слова как части речи родине
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разобрать слова как части речи родине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родине 1.сущ.,н.ф.родина (что?) 2.Пост.признаки:нариц.,ж.р.,1 скл. Непост.признаки:Дат.падеж,ед.ч.
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