Что называется стержневой, а что мочковатой системой?

Биология
Что называется стержневой, а что мочковатой системой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мочковатая;если главный корень не значительно выражен , зато придаточные корни хорошо развиты. стержневая; если главный корень хорошо развит .
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