Найдите величину каждого из двух внутренних односторонних углов , если один из бо??ьше другого в 4 раза .
Геометрия
Найдите величину каждого из двух внутренних односторонних углов , если один из бо??ьше другого в 4 раза .
Ответ(ы):
Гость:
Пусть один из углов x, тогда 4x + x = 180. X = 36 поэтому один из углов 36 а второй 144
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