Найдите все дроби каждая из которых меньше 8/11 но больше 7/11

Математика
Найдите все дроби каждая из которых меньше 8/11 но больше 7/11
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