Найдите все падажы срочно черрез 15 мин от довать Дядя никогда сам не делал замечание Хангу: он поручил это Чангу. Когда Чанг замечал, что Ханг стащил со стола конфетку, он тут же отнимал её у Ханга и возвращал дяде. Чанг прого...

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Найдите все падажы срочно черрез 15 мин от довать Дядя никогда сам не делал замечание Хангу: он поручил это Чангу. Когда Чанг замечал, что Ханг стащил со стола конфетку, он тут же отнимал её у Ханга и возвращал дяде. Чанг прогонял Ханга с дивана. И спасал от него несчастных кошек. Чанг всегда сам наказывал Ханга: ставил его в угол или трепал за уши.

Автор: Гость