Найдите все падажы срочно черрез 15 мин от довать Дядя никогда сам не делал замечание Хангу: он поручил это Чангу. Когда Чанг замечал, что Ханг стащил со стола конфетку, он тут же отнимал её у Ханга и возвращал дяде. Чанг прого...
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Найдите все падажы срочно черрез 15 мин от довать Дядя никогда сам не делал замечание Хангу: он поручил это Чангу. Когда Чанг замечал, что Ханг стащил со стола конфетку, он тут же отнимал её у Ханга и возвращал дяде. Чанг прогонял Ханга с дивана. И спасал от него несчастных кошек. Чанг всегда сам наказывал Ханга: ставил его в угол или трепал за уши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стащил (что) конфетку (в.п) возращал(кому)дяде (д.п) Чанг прогонял (кого) Ханга (р.п) Вроде все.
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