Укажите ошибки в употреблении деепричастных оборотов, отредактируйте предложения, используя параллельные синтаксические конструкции. 1. Поднявшись вверх по Волге, баржа будет выгружена на причалах Нижнего Новгорода. 2. Употр...

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Укажите ошибки в употреблении деепричастных оборотов, отредактируйте предложения, используя параллельные синтаксические конструкции. 1. Поднявшись вверх по Волге, баржа будет выгружена на причалах Нижнего Новгорода. 2. Употребление этих выражений и оборотов может быть уяснено путем наглядных примеров, взяв в качестве иллюстраций образцы художественной литературы. 3. Подъезжая к реке, мы остановили лошадей, соскочили на землю и, быстро раздевшись, бросились в воду. 4. Раньше для промера детали останавливали станок, в то время как теперь, пользуясь скобой особой системы, размер определяется за один прием на ходу станка. 5. От науки требуются такие советы, применив которые получился бы большой эффект в практической работе. 6. Прочитав вторично рукопись, мне думается, что она нуждается в серьезной доработке. 7. Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности полтора года. 8. Все изложение в книге сделано предельно коротко, учитывая бюджет времени практического врача. 9. Приехав во Владивосток, молодой коммерсант на второй день был найден убитым.

Автор: Гость