Найдите y, если |y |=7,2

Математика
Найдите y, если |y |=7,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=7,2 или y= - 7,2............
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