Найдите значение произведения с помощью распределённого свойства умножения номер 559 (ж-к) даю 20 баллов

Гость: Гость:

Это не очень трудно )) ж) 24×11 =( 10 ×24)+(24×1)=240+24=264 з)35×12=(35×10)+(35×2)=350+70=420 и)4×505=(4×500)+(5×4)=2000+20=2020 к)25×399=здесь мы сделаем чуть-чуть по другому вместо 399 возьмём 400, а в конце вычтем 25 . Ответ получится тот-же так вот : 25×399= 400×25=10000 10000-25=9975