Найдите значение выражения 12a-2*(2a+3b) если 4b-3a=2 .
Математика
Найдите значение выражения 12a-2*(2a+3b) если 4b-3a=2 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12a-4a-6b=8a-6b=2(4a-3b)=2*2=4 т к 4a-3b=2
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