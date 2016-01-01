Найдите значение выражения -17x+2a+3a+3x+4x, если x= -2.15, a=0,04
Математика
Найдите значение выражения -17x+2a+3a+3x+4x, если x= -2.15, a=0,04
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-17х+2а+3а+3х+4х=-10х+5а; при х=-2.15 а=0.04 -10*(-2.15)+5*0.04=21.5+0.2=21.7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Напишите пожалуйста данные о населении Республики Молдова в 2016 году· пожалуйста ??рошу очень очень нужно
Математика
Как изменится сумма трёх слагаемых, если одно слагаемое увеличить на 11/15, другое-н?? 8/21, а третье-на 31/35?