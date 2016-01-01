Напишите пожалуйста данные о населении Республики Молдова в 2016 году· пожалуйста ??рошу очень очень нужно

История

Напишите пожалуйста данные о населении Республики Молдова в 2016 году· пожалуйста ??рошу очень очень нужно

Автор: Гость