Напишите пожалуйста данные о населении Республики Молдова в 2016 году· пожалуйста ??рошу очень очень нужно
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Напишите пожалуйста данные о населении Республики Молдова в 2016 году· пожалуйста ??рошу очень очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 548 847Численность населения 1 683 595Численность мужского населения(47.4%) 1 865 252Численность женского населения(52.6%)
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