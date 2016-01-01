Пятый слева от Кости Гена он же и шестой справа сколько людей в хороводе

Математика
Пятый слева от Кости Гена он же и шестой справа сколько людей в хороводе
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Гость:
Ответ 11 человек в хороводе
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