Пятый слева от Кости Гена он же и шестой справа сколько людей в хороводе
Математика
Пятый слева от Кости Гена он же и шестой справа сколько людей в хороводе
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Ответ 11 человек в хороводе
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