найдите значение выражения (4-3a)^2-a(7a-24) при a= -3/4

Алгебра
найдите значение выражения (4-3a)^2-a(7a-24) при a= -3/4
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Автор: Гость
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