Найдите значение выражения: 6 × 10^1 × 5 × 10^2 + 4 × 10^3 ^-знак степени.

Математика
Найдите значение выражения: 6 × 10^1 × 5 × 10^2 + 4 × 10^3 ^-знак степени.
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Гость:
=60*500+4000=34000 Это промежуточные ответы и конченый ответ.
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