Найдите значение выражения: 6 × 10^1 × 5 × 10^2 + 4 × 10^3 ^-знак степени.
Математика
Найдите значение выражения: 6 × 10^1 × 5 × 10^2 + 4 × 10^3 ^-знак степени.
Ответ(ы):
Гость:
=60*500+4000=34000 Это промежуточные ответы и конченый ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика девочки сделали 43 фонариков мальчики остальные На сколько больше фонариков сделали девоч...
Математика
Составь уравнение и реши задачу..После обеда с завода на 9 машинах были вывезены пылесосы,в каждой из к оторых по 64 пылесоса.После этого на заводе...