Найдите значение выражения (613-b)+c, если b=497,c=450 Помогите:(

Математика
Найдите значение выражения (613-b)+c, если b=497,c=450 Помогите:(
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(613-497)+450=116+450=566
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